Группы МЧС дежурят на самых опасных участках хабаровских трасс

В Хабаровском крае в связи с прохождением циклона и ухудшением видимости на дорогах действуют ограничения для движения пассажирского транспорта и грузовых автомобилей. На наиболее трудных участках дорог дежурят мобильные группы МЧС.

Всего на дорогах патрулирование проводят четыре такие группы спасателей. Они готовы оказать адресную помощь автомобилистам. Спасателей и пожарных оснастили полноприводной техникой и аварийно-спасательным инструментом.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на данные дорожных служб, из-за ухудшения видимости действует ограничение для движения транспорта на трассах Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и Ванино — Советская Гавань. Пока обращений за помощью от автомобилистов не поступало.

Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС остаются в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия. Оперативную обстановку контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край оказался в тылу глубокого циклона, смещающегося в Охотское море к берегам Камчатки. В ближайшие дни на территорию региона начнет поступать очень холодный воздух с северо-запада, возможно значительное похолодание при сильном ветре до 20 м/с.

