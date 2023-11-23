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Сокращение числа малоимущих семей зафиксировали в ЕАО

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В ЕАО отмечено сокращение количества малоимущих семей с детьми. Причины — увеличение мер поддержки от государства и их постоянная индексация.

На это обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук, изучив статистику получателей выплаты на бесплатное горячее питание в школах, сообщили ИА EAOMedia в правительстве автономии. Если в 2022 году такой поддержкой пользовались 2,5 тыс. человек, то в этом — 1,4 тыс.

Ранее в ЕАО проиндексировали выплату на содержание опекаемых и приемных детей. Фактический размер денежных средств на содержание детей в приемных семьях и в семьях опекунов в 2023 году составил 8755,5 рубля и 8082 рубля соответственно. Итоговая сумма будет зависеть от районного коэффициента — 20 или 30%.

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