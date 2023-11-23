Компания «Инарктика» проведет SPO на Московской бирже

Крупнейший российский производитель морской форели и аквакультурного лосося «Инарктика» анонсировал вторичное публичное размещение обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже. Сообщение опубликовано на сайте компании в четверг, 23 ноября.

«В рамках SPO продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций», — сказано в заявлении.

Компания намерена увеличить долю акций в свободном обращении минимум до 18%, а денежные средства собирается направить на развитие бизнеса и общекорпоративные цели.

Подать заявку на участие в SPO можно с 23 до 29 ноября. При этом по решению продающих акционеров прием может быть закрыт до указанного срока. Ценовой диапазон одной акции составит от 900 до 968,5 рубля

В конце сентября Центробанк (ЦБ) РФ сообщил, что вместе с Мосбиржей вводит меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Партнер Capital Lab Евгений Шатов объяснил «Известиям», что это может снизить волатильность котировок и объемы потерь инвесторов. По его словам, меры направлены на акции третьего эшелона. Для них характерны низкая ликвидность (продать бумаги быстро не всегда получается), высокая волатильность (если по бумаге проходит сделка большого объема, то это может привести к серьезному колебанию цены), широкие спреды (из-за малого количества продавцов и покупателей спред на спокойных торгах может доходить до 5–7%).