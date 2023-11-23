Жилье для сельских специалистов начнут строить в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартует строительство индивидуального жилья для специалистов, проживающих в селе. Работы начнутся со следующего года. Недвижимость можно сбудет приобрести в собственность за 1% от расчетной стоимости строительства, но при соблюдении ряда условий.

На реализацию проекта регион получил федеральную субсидию. Финансирование на краевом и муниципальном уровне также предусмотрено, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия пояснили, что размер субсидии со стороны федерального и краевого бюджетов составит до 80% от расчетной стоимости строительства или приобретения жилого помещения. Еще 20% составят средства муниципального образования и работодателя.

По словам замначальника управления развития сельских территорий краевого минсельхоза Александра Сухоручко, для Хабаровского края это новое направление. Бюджетные ассигнования направят на строительство шести индивидуальных жилых домов общей площадью 342 кв. м. Они будут оборудованы всеми инженерными коммуникациями.

Предоставлять жилье начнут по договорам найма семьям работников школ и детских садов. В будущем регион каждый год будет участвовать в федеральной заявочной компании для привлечения средств под подобные цели.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября учителям Дальнего Востока стала доступна ипотека по ставке 0,7%. Сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений могут получить кредит по минимальной ставке в рамках программы Дальневосточной ипотеки при условии комплексного страхования.