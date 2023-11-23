Песков выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста ВГТРК Максудова

Смерть военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего при выполнении своих профессиональных обязанностей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), является большой трагедий, что еще раз подчеркивает опасность этой работы. Об этом 23 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не первый журналист, который погиб от рук украинских военных. Это лишний раз показывает, какая опасная работа сейчас ведется военкорами. Мы глубоко соболезнуем всему журналистском корпусу и, конечно, ВГТРК, и родным, и близким», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Максудов получил ранение в результате удара украинскими националистами с беспилотника по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоен государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.