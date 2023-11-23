ТАСС: Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку, сальмонеллы и листерии

В пельменях, которые продаются в России, обнаружили кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Организация исследовала 20 популярных торговых марок пельменей по 587 показателям качества и безопасности.

«В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «ВкусВилл» обнаружены листерии, а в продукции ТМ «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» нашли сальмонеллы», — говорится в заявлении Роскачества.

В 14 торговых марках пельменей эксперты нашли ингредиенты, которые не были заявлены в составе. Например, в пельменях «Тураково» содержался соевый белок, в продукции под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar — мясо птицы. Некоторые производители не указали в составе крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева, передает «Газета. Ru»..

Однако больше всего мясной начинки содержится в пельменях «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория», мало начинки в продукции от брендов «Тураково» и «Ашан».

«Все производители проинформировали Роскачество о принятии в работу результатов исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 июня, руководитель Роскачества Максим Протасов в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что ведомство планирует проверить на соответствие заявленным характеристикам пельмени, сметану и рыбные консервы. Тогда он напомнил, что в 2022 году было выявлено два основных нарушения в качестве пельменей: недостаточное количество мяса и нарушения хранения и транспортировки этого товара.