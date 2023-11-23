В Подмосковье нашли мертвой прикованную к батарее пенсионерку

В подмосковном Королеве найдено тело 83-летней пенсионерки, которую приковали ремнем и замком к батарее. Об этом 23 ноября сообщил источник «Известий».

Тело в квартире на улице Грабина 18 ноября обнаружил мужчина, после чего сообщил об этом в полицию.

«Труп женщины 1940 года рождения был через пояс привязан кожаным ремнем к металлической трубе в углу кухни. Ремень был скован замком», — рассказал источник.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что женщину привязала к батарее 44-летняя дочь. Она заявила, что хотела помочь матери, чтобы она не причиняла себе вред. По ее словам, пенсионерка в силу возраста часто падала и сильно болела.

Полиция начала проверку по факту гибели женщины. Точную причину смерти женщины установят эксперты. Дочь пенсионерки доставили на допрос.

9 ноября сообщалось, что мумию пенсионерки обнаружили в квартире дома в Центросоюзном переулке в Москве, останки пролежали там более трех лет.