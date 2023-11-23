ВГТРК выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Максудова

ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» выразили соболезнования родным, коллегам и друзьям погибшего после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспондента Бориса Максудова.

«Невосполнимая утрата для нашего телеканала. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб наш коллега — корреспондент ВГТРК Борис Максудов. Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис Максудов был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными», — сказано в сообщении пресс-службы холдинга.

Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию. Он начал карьеру журналиста после окончания Сочинского государственного университета: сначала работал в печатном издании, но затем понял, что его призвание — телерепортер, и начал работу в ГТРК Сочи.

Последние несколько лет журналист работал на телеканале «Россия 24». Он неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны спецоперации, а в последний месяц находился в Запорожской области, освещая события на линии фронта, добавили в пресс-службе.

18 ноября Максудов отметил свой 38-й день рождения.

«ВГТРК и редакция телеканала «Россия 24» приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день стало известно, что Максудов скончался после того, как ВСУ накануне нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. По словам одного из участников группы, после первого взрыва раздался второй, а затем коптер улетел.

В эфире «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла соболезнования в связи с гибелью журналиста.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил наградить Максудова, отметив, что погибший корреспондент достоин высшей государственной награды.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.