Путин выступает на пленарном заседании ОДКБ в Минске. Трансляция

Президент России Владимир Путин 23 ноября принимает участие на пленарном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Известия» ведут прямую трансляцию.

Как сообщали в Кремле, в повестке дня — ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности. Лидеры стран также затронут проблемы регионального и международного характера.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отдельных двусторонних встреч с лидерами ОДКБ в рамках мероприятия у Путина не запланировано.

С 1 января 2023 года в ОДКБ председательствует Минск.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.