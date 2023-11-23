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Президент Чехии: все армии ЕС готовятся к возможности конфликта в Европе

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Президент Чехии назвал Россию главной угрозой для европейских государств и заявил о подготовке стран Евросоюза к возможному конфликту. Его слова в среду, 22 ноября, приводит издание Blesk.

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе <…> Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — объяснил он во время заседания «Вышеградской группы».

Чешский лидер обратил внимание, что в НАТО не желают подобного развития событий, а сказанное им является реалистичным предположением. Степень угрозы в Европе будет зависеть от того, как завершится конфликт на Украине, добавил президент.

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Ранее, 30 октября, глава минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Кроме того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября Павел заявил, что, если падет Украина, вслед за ней падет вся Европа. Чешский лидер отметил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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