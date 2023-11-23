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В Воронеже задержали агента ВСУ, готовившего теракт против российского военного

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Украины, который готовил покушение на высокопоставленного российского военного в Воронеже. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

«В сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, он был завербован сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что перед ним поставили задачу узнать адрес проживания военнослужащего и затем убить его с помощью взрывного устройства.

Дома у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие по радиоканалу, а также поддельный паспорт гражданина России, по которому он должен был покинуть страну.

Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки продуктов питания, маскируясь под курьера.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы»). В настоящее время он находится под арестом, принимается решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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Ранее, 15 ноября, представители ФСБ задержали жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил РФ и передавал их украинским спецслужбам.

Днем ранее ФСБ пресекла попытку террористического акта с использованием самодельных зажигательных гранат в Челябинске. Сотрудники ведомства задержали мужчину, который намеревался кинуть бутылки с зажигательной смесью в одно из административных зданий.

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