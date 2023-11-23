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Суд приговорил агента Голубева к 18 годам за теракт в ГИБДД Мелитополя

Суд дал 18 лет украинскому агенту Голубеву за теракт в ГИБДД Мелитополя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемого в подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе украинца Дмитрия Голубева к 18 годам лишения свободы. Об этом 23 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Голубева признали виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма») и ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 361 УК РФ («Покушение на акт международного терроризма»).

«Назначить окончательное наказание осужденному Голубеву путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Следствие считает, что в 2022 году главное управление разведки минобороны Украины завербовало Голубева, его обучили изготовлению самодельных взрывных устройств. Позже он получил части для будущей бомбы и спрятал их в тайнике в Мелитополе, а потом собрал из них три взрывных устройства. Затем ему указали три объекта, которые он должен был взорвать: участок дороги, здания МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе.

8 августа он заложил одно из устройств на участке трассы, но теракт предотвратили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку около главного входа в отделения № 2 МРЭО ГИБДД по Запорожской области. Взрыв повредил фасад и внутреннее помещение здания. Голубев запланировал третий взрыв, но не успел его осуществить, потому что тайник нашли правоохранители.

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Ранее, 26 октября, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что агент спецслужб Украины готовил теракт в военкомате Твери. Россиянин собирал и передавал данные об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры региона.

Действуя по указаниям кураторов, он забрал из оборудованного для него заранее схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовления теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

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