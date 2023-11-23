Суд приговорил агента Голубева к 18 годам за теракт в ГИБДД Мелитополя

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемого в подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе украинца Дмитрия Голубева к 18 годам лишения свободы. Об этом 23 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Голубева признали виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма») и ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 361 УК РФ («Покушение на акт международного терроризма»).

«Назначить окончательное наказание осужденному Голубеву путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части срока в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Следствие считает, что в 2022 году главное управление разведки минобороны Украины завербовало Голубева, его обучили изготовлению самодельных взрывных устройств. Позже он получил части для будущей бомбы и спрятал их в тайнике в Мелитополе, а потом собрал из них три взрывных устройства. Затем ему указали три объекта, которые он должен был взорвать: участок дороги, здания МРЭО и военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе.

8 августа он заложил одно из устройств на участке трассы, но теракт предотвратили сотрудники ФСБ. 10 августа он установил взрывчатку около главного входа в отделения № 2 МРЭО ГИБДД по Запорожской области. Взрыв повредил фасад и внутреннее помещение здания. Голубев запланировал третий взрыв, но не успел его осуществить, потому что тайник нашли правоохранители.

Ранее, 26 октября, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что агент спецслужб Украины готовил теракт в военкомате Твери. Россиянин собирал и передавал данные об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры региона.

Действуя по указаниям кураторов, он забрал из оборудованного для него заранее схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовления теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).