Просветители более чем из 30 стран подали заявки на премию «Знание»

Заявки на международный трек премии «Знание» поступили от просветителей более чем из 30 государств, их прием продолжается. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается, сегодня уже более 30 стран, причем со всех континентов — США, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, без исключения все», — сказал он во время выступления на заседании почетного жюри просветительской награды «Знание.Премия-2023».

Среди номинаций в 2023 году российское общество «Знание» представило следующие: «Наставник года», «За вклад в сфере «Международные отношения», «За вклад в просвещение в сфере «История» и другие. Кроме того, в этом сезоне появилась награда «Знание.Премия» просветителям из других стран в рамках новой специальной номинации «Иностранный просветитель года».

Подать заявку в рамках номинации можно с 17 октября по 27 ноября на официальном сайте premiya.znanierussia.ru. Далее заявки рассмотрит экспертный совет «Знание.Премия», а по итогам работы экспертного совета будет сформирован шорт-лист номинации, в который войдут четыре номинанта с наивысшими баллами.

В декабре соискатели заочно представят свои просветительские инициативы в формате видеовизиток почетному жюри премии, в составе которого выдающиеся государственные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и спорта и др.

Лауреат «Знание.Премия» в спецноминации для иностранных просветителей станет известен на торжественной церемонии, которая пройдет в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.