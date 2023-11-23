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Какие мероприятия пройдут в школах на День матери в 2023 году

На День матери в российских школах пройдут концерты, лекции и тематические уроки
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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В конце ноября россияне отмечают День матери — самый нежный и трогательный семейный праздник в году. Особенное внимание этому событию уделяют в детских образовательных учреждениях, ведь мама играет важную роль в жизни каждого ребенка. О том, какие мероприятия пройдут в российских школах в этот день, читайте в материале «Известий».

Когда пройдут мероприятия на День матери в школах в 2023 году

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября, поэтому его дата каждый год меняется. В 2023 году он выпадает на 26 ноября.

Так как праздник всегда приходится на выходной день, торжественные мероприятия в большинстве школ пройдут в пятницу, 24 ноября.

Мероприятия на День матери в школах в 2023 году

Чаще всего руководство образовательных учреждений готовит праздничные мероприятия на День матери своими силами, привлекая к ним учащихся. Традиционно в честь праздника устраивают концерты, на которых звучат посвященные мамам песни и стихи. Нередко в актовых залах ставят небольшие театрализованные номера. Помимо этого, школы могут организовать выставки рисунков и поделок, мастер-классы по созданию подарков, спортивные соревнования, флешмобы и другие увлекательные активности.

Классные руководители проводят для детей тематические уроки, во время которых дети рассказывают о своей семье и узнают об истории Дня матери. Кроме того, 20 ноября во всех школах страны прошли классные часы из цикла «Разговоры о важном», приуроченные к этому празднику. Учащиеся обсудили с преподавателями роли членов семьи, поделились своим видением будущего брака и узнали, как достичь взаимопонимания с родителями. В конце ребятам предложили создать открытки для мам или написать для них поздравление.

Онлайн-задания на День матери для учеников всех классов подготовило общероссийское общественно-государственное объединение «Движение первых». Так, участникам творческой лаборатории проекта «Школьная классика» предложили на выбор разыграть небольшую постановку, посвященную маме, или рассказать стихотворение о ней. Результат необходимо опубликовать на странице участника «ВКонтакте» до 27 ноября, добавив хештеги события.

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Накануне праздника школы Москвы открыли двери не только для детей, но и для мам. С 20 по 23 ноября в столичных образовательных учреждениях проходят бесплатные психологические лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». Мамам также предложили индивидуальные консультации со специалистами. Площадками мероприятия стали более 500 школ и колледжей города.

Для тех, кто не может посетить лекции очно, московские психологи проводят онлайн-вебинары об отношениях детей и родителей. Они пройдут с 20 по 24 ноября.

Мероприятия в библиотеках на День матери в 2023 году

Праздничные мероприятия на День матери для школьников также проходят в библиотеках Москвы и других городов. Ребят ждут беседы, лекции, интерактивные занятия, мастер-классы и творческие задания.

Так, 24 ноября в столичной библиотеке № 239 состоится литературно-познавательная встреча «Есть в нашем мире слово вечное». Участникам расскажут об истории возникновения Дня матери в России и странах мира, а также о связанных с ним традициях. Кроме того, с детьми обсудят образы матерей в литературе, живописи, музыке и кинематографе. Помимо этого, для гостей подготовлены викторины и творческие игры.

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29 ноября детская библиотека № 244 проведет интерактивное мероприятие в честь Дня матери. Дети узнают, когда этот праздник отмечается в России и других государствах, а в конце получат в подарок яркую 3D-открытку.

Посетители библиотеки № 97 смогут присоединиться к мастер-классу по созданию необычного подарка на День матери 25 ноября. Ребятам предложат смастерить топиарий — декоративное изделие в виде дерева, символизирующее благополучие и достаток. Для участия необходимо приобрести билет на сайте мэра Москвы.

Ранее «Известия» рассказали, какие подарки больше всего хотят получить женщины на День матери.

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