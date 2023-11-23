Что известно о взрыве суперкара на границе США и Канады. Главное

Автомобиль Bentley Flying Spur под управлением бизнесмена из Нью-Йорка взорвался на границе США и Канады. Инцидент произошел днем 22 ноября на пограничном мосту над Ниагарским водопадом. Есть погибшие. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Водитель суперкара и его супруга погибли

Автомобиль двигался из Канады в США. Взрыв произошел на американской стороне. В машине стоимостью около $300 тыс. находились 56-летний предприниматель и его жена. Незадолго до происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут.

«Бизнесмен и его жена, имена которых не называются, погибли, когда суперкар врезался в контрольно-пропускной пункт США и загорелся», — пишет издание Daily Mail

На видеозаписях с места происшествия видно, как машина въезжает на мост и разгоняется, после чего наезжает на бордюр, переворачивается и взрывается.

По данным агентства Reuters, причиной инцидента могло стать неосторожное вождение. В результате ДТП также пострадал пограничник. Позднее появилась информация, что автомобиль числился в угоне.

Канадскую границу закрыли в районе взрыва

После инцидента Канада закрыла границу на Радужном мосту и на ближайших КПП с США. Всего были закрыты четыре моста.

«Я могу подтвердить, что граница закрыта на участке Радужного моста <...> и на других мостах», — сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что правительство Канады собирает информацию и находится на связи с американскими властями. По его словам, на всех КПП будут усилены меры безопасности и организованы проверки автомобилей, а также дополнительный досмотр пассажиров.

Взрыв на границе с Канадой не был терактом

Расследованием инцидента занялось ФБР. Изначально в ведомстве рассматривали теракт как одну из версий произошедшего. Однако позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила журналистам, что признаков теракта обнаружено не было, и дело передали полиции.

Она добавила, что в качестве меры предосторожности было временно приостановлено движение поездов между Западным Нью-Йорком и Онтарио. При этом аэропорт Баффало Ниагара продолжает работу.