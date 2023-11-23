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МИД заявил об ограниченных вариантах вывоза обманутых россиян из Мьянмы

МИД сообщил о сложности вывоза из Мьянмы россиян, которых обманул работодатель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Военно-политическая ситуация в Мьянме создает сложности для вывоза россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой, которых обманом продали в рабство, однако российские дипломаты находятся в контакте с ними. Об этом 23 ноября сообщили в МИД РФ.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что российскую пару в Мьянме обманом продали за $30 тыс. Сообщалось, что в июне молодые люди искали работу в Дубае. Они откликнулись на одно из объявлений и отправились сначала до Янгона, затем до офиса в Мандалае, а после их увезли на машине в закрытый город Лауккай. В последствии оказалось, что россияне должны работать на мошенников — созваниваться с богатыми людьми из других стран и предлагать инвестировать в криптовалюту. Тогда Кузьмин и Неясова написали заявление в консульство, и в офис пришла полиция.

После этого работодатель продал их в другую организацию, и охрана отвезла россиян в отель.

«Что касается возможности вывезти Кузьмина и Неясову из Мьянмы, то в связи с резким обострением военно-политической обстановки на северо-востоке Мьянмы, где с 27 октября ведутся активные боевые действия между вооруженными силами страны и местными этническими группировками, возможности их безопасного выезда из населенного пункта Лоукайн в настоящее время крайне ограничены», — сообщили в МИД РФ «РИА Новости».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в июне Кузьмин и Неясова уже обращались в российское посольство в Янгоне, чтобы им помогли выехать из страны, но впоследствии сами отказались от помощи, зная, что иностранцам запрещено находиться в этом районе. В МИДе подчеркнули, что россиянам порекомендовали оставаться в городе, где местные власти поддерживают относительные законность и правопорядок.

В чрезвычайных ситуациях туристам порекомендовали незамедлительно сообщить о себе и других российских гражданах в ближайшее российское консульство, соблюдать повышенные меры личной безопасности, избегать мест скопления людей, по возможности оставаться в домах или гостиницах, а также следовать указаниям экстренных служб и официальных властей.

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Сутенеры обещали обманутым девушкам заработок до $1 тыс. в день

Ранее, 14 августа, источник «Известий» сообщил, что несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн членам ОПГ за $7–14 тыс., отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.

В феврале ГУ СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело по трем статьям УК — 240, 241 и 127.1. Шестерым местным жительницам инкриминировали организацию проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних с применением насилия, а также торговлю людьми в составе организованной группы. Они арестованы.

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