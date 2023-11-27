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4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции

Церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Православные верующие 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из главных, двунадесятых христианских праздников, чтимых Русской православной церковью (РПЦ). В 2023 году он выпадает на понедельник. Об истории торжества и о том, какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2023: история праздника

Согласно преданию, родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, которые долгое время не могли зачать ребенка, обратились к Богу, пообещав в случае рождения дочери посвятить ее Господу. Вскоре после их молитв на свет появилась Дева Мария. Когда дочери исполнилось три года, выполняя данное обещание, родители отвели ее в Иерусалимский храм.

Мария, несмотря на младенческий возраст, сама преодолела все 15 крутых ступеней, ведущих к храму. Наверху ее встретил первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи, и ввел во внутренний алтарь храма, в котором когда-то хранился Ковчег Завета. Входить туда разрешалось лишь раз в год и только первосвященнику. Но незадолго до этого события Захарии было откровение от Господа об особом предназначении Марии, поэтому он спокойно провел девочку в Святая Святых. С этого дня Дева Мария жила при Иерусалимском храме до обручения с праведным Иосифом.

Празднование «Введения во храм» было установлено в VIII веке. После принятия христианства его стали отмечать на Руси.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2023: иконография

На иконах, посвященных библейскому преданию, в центре композиции изображается маленькая фигура Девы Марии. Позади нее стоят ее родители Иоаким и Анна, а впереди — склонившийся священник Захария, который приветствует юную Марию.

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В верхней части композиции изображается сцена кормления Богоматери ангелом. Также на иконе видна часть лестницы из 15 ступеней, по которой девочка поднималась в храм. Замыкают композицию иудейские девы. Сам же храм чаще всего изображается в виде шатра.

Перед иконой молятся о даровании целомудрия, об избавлении от соблазнов и искушений, умягчении сердец, о защите от видимых и невидимых врагов. Также перед иконой «Введение во храм» Богородицу просят об исцелении от разных болезней, а бездетные пары — о рождении детей.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2023: традиции

Накануне праздника проходит всенощное бдение, а утром в храмах служат Божественную литургию. Согласно уставу службы во время двунадесятых богородичных празднований (куда входят Рождество и Успение Богородицы), поются только песнопения праздника. Священнослужители облачаются в белые или голубые одеяния. Прихожане тоже надевают праздничную одежду.

В честь праздника устраивают застолья, приглашают друзей и близких. Но так как торжество приходится на Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января, то нельзя употреблять пищу животного происхождения: молоко, яйца, мясо. Однако допускаются небольшое количество рыбы и выпечка.

В прошлые времена после службы в храме народ собирался на постные ярмарки, где продавались соленья и плоды осеннего урожая. К этому времени земля обычно уже покрывалась снежным покровом, и одним из главных развлечений было катание на санях. В народе 4 декабря часто называли «воротами зимы» и считали, что в этот день сама зима приезжает на санях и знаменует окончание осени.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2023: что можно и нельзя делать

Согласно народным верованиям, на праздник запрещалось копать землю, так как она должна была «отдохнуть» после земледельческого сезона. Нарушение этого правила могло сулить отсутствие урожая в будущем году. Также считалось, что в праздник не следует одалживать деньги и брать в долг.

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Тем, у кого есть маленькие дети, следует привести их на первую исповедь. По православной традиции, детей начинают приобщать к этому церковному таинству с семи лет.

Как и в другие православные праздники, верующим возбраняется заниматься тяжелым физическим трудом, шить, вязать, делать уборку, сквернословить и осуждать кого-то. Богоугодным делом считается подать милостыню и помочь нуждающимся.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 2023: народные приметы

Раньше по тому, какая погода стояла 4 декабря, определяли, какой будет зима и предстоящий год. Так, оттепель в день праздника, указывала на то, что урожая в новом году будет мало. Сильные морозы на «Введение во храм» были предвестниками жаркого и засушливого лета.

Если же снег долго не таял, то это служило доброй приметой. Значит, следующей осенью будет богатый урожай. А большое количество снежного покрова на холмах и пригорках указывало на щедрый урожай ягод.

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