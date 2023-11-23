В России предложили увеличить шрифт на продуктах питания

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести минимально допустимый размер шрифта с ключевой информацией на продуктах питания. Об этом 23 ноября сообщает RT со ссылкой на копию его письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Орлов объяснил, что миллионы россиян в продуктовых магазинах регулярно сталкиваются с просьбами других посетителей помочь им прочесть ту или иную информацию на упаковках. Более того, поиск нужной информации и ее прочтение из-за мелкого шрифта зачастую вызывают проблемы даже у покупателей с хорошим зрением, добавил он.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, противопоказания, дата изготовления и срок годности, контакт для претензий покупателей и т. п.), размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции», — говорится в обращении политолога.

В начале ноября Генпрокуратура России внесла в ГОСТ требование к производителям фасовать социально значимые виды продуктов в упаковки с утвержденным весом или объемом. В ведомстве отметили, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость, что вводит потребителей в заблуждение.