Реклама
Прямой эфир
Мир
Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства
Общество
Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно
Мир
Авиация коалиции США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В ХАМАС выразили надежду на продление перемирия в Газе
Мир
Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске
Мир
Минобороны Израиля намерено возобновить боевые действия после предстоящей паузы
Экономика
Правительство РФ продлило на полгода действие квот на экспорт удобрений
Экономика
Акции «Крымэнерго» до 12 января передадут в собственность Крыма
Мир
В США самолет American Eagle столкнулся с грузовиком в аэропорту Иллинойса
Мир
Число погибших в секторе Газа возросло почти до 15 тыс. человек
Общество
Источники сообщили о задержании экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Авто
На российском рынке появится новый внедорожник Paladin
Общество
МВД РФ объявило в розыск политика-либертарианца Михаила Светова
Мир
Партия АдГ призвала отправить немецкое правительство в отставку

Спортивные выходные с «Известиями»

Центральные матчи РПЛ и КХЛ, старт сезона в лыжных гонках и биатлоне и другие события
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА – «Динамо»

Розыгрыш РПЛ возобновляется после двухнедельной паузы на игры сборных. И в выходные начинается второй круг. В рамках предстоящего 16-го тура чемпионата России центральным матчем станет московское дерби ЦСКА и «Динамо». Обе команды крайне нестабильны в нынешнем сезоне, но это не мешает им находиться в верхней части турнирной таблицы: динамовцы замыкают первую тройку, армейцы — пятерку. У них одинаковое количество очков (по 25), поэтому победитель предстоящей встречи значительно укрепит свои позиции в борьбе за медали.

25 ноября, 17:30, стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-при России. Шестой этап

123

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В ближайшие выходные завершится осенняя часть сезона в российском фигурном катании, которая уже второй год подряд после отстранения наших спортсменов от международных соревнований закрывается этапами Гран-при страны. Шестой и последний из них пройдет в Москве. Среди звездных участников — олимпийская чемпионка Камила Валиева, чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, а также одна из сильнейших отечественных пар — чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

25 ноября, короткие программы: 13:00, мужчины; 14:45, женщины; 17:00, спортивные пары; 18:15, танцы на льду. 26 ноября, произвольные программы: 13:00, мужчины; 15:00, женщины; 17:00, спортивные пары; 18:30, танцы на льду. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале

Лыжные гонки

Кубок России. Первый этап

123

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

23 ноября на трассе в Вершине Тёи стартовал розыгрыш Кубка России по лыжным гонкам — главного из длительных турниров в этом виде спорта в условиях санкций. С первых дней соревнования зрители смогут увидеть в Республике Хакасия ряд знаковых персон. Приехала даже главная звезда российских лыж — трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. После травмы спины, полученной во время летних сборов, участие 26-летнего спортсмена в стартовом этапе Кубка России было под вопросом. Но Большунов не просто вышел на трассу, а взял золото в мужском раздельном старте. И теперь в выходные будет бороться за победу в спринте и гонке классическим стилем. Помимо него зрители увидят олимпийских чемпионов Веронику Степанову и Татьяну Сорину, бронзового медалиста Игр в Пекине — 2022 Александра Терентьева. Кроме того, выступят многие талантливые молодые отечественные лыжники.

25 ноября, 09:00, спринт, свободный стиль. 26 ноября, классический стиль: 07:00, женщины; 08:45, мужчины. «Спортцентр Тёя» (Тёя). Прямые трансляции на платформах проекта «На лыжи»

Биатлон

Кубок России. Первый этап

123

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Параллельно с лыжниками второй сезон в изоляции начинают и биатлонисты. Пока всё ограничится только розыгрышем двух комплектов медалей. В Ханты-Мансийске сначала пройдут соревнования в сингл-миксте — одиночной смешанной эстафете, где будут соревноваться друг с другом пары из двух человек — мужчины и женщины. А затем нас ждет смешанная эстафета, уже в более классическом варианте из четырех этапов, где за каждую команду будут бегать и стрелять по две женщины и двое мужчин. В этих дисциплинах соберутся лучшие представители России и Белоруссии.

25 ноября, 10:00, сингл-микст. 26 ноября, 10:00, смешанная эстафета. «Биатлонный центр Ханты-Мансийска» (Ханты-Мансийск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» – «Спартак»

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Продолжается активная борьба в регулярке КХЛ. Многие команды из последних сил движутся к единственной в сезоне паузе на Матч звезд и Кубок Первого канала, которая намечена на декабрь. И в ближайшие недели попытаются улучшить свои позиции в таблице. Наиболее интересным матчем выходных будет противостояние лидеров двух конференций регулярного чемпионата — идущий первым на Востоке магнитогорский «Металлург» сыграет дома с возглавляющим таблицу Запада московским «Спартаком». Поскольку красно-белые набрали всего на одно очко больше «Магнитки» при равном количестве сыгранных матчей, эта встреча становится битвой за лидерство во всей регулярке.

25 ноября, 14:30, «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция на «КХЛ ТВ»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023