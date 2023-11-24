Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА – «Динамо»

Розыгрыш РПЛ возобновляется после двухнедельной паузы на игры сборных. И в выходные начинается второй круг. В рамках предстоящего 16-го тура чемпионата России центральным матчем станет московское дерби ЦСКА и «Динамо». Обе команды крайне нестабильны в нынешнем сезоне, но это не мешает им находиться в верхней части турнирной таблицы: динамовцы замыкают первую тройку, армейцы — пятерку. У них одинаковое количество очков (по 25), поэтому победитель предстоящей встречи значительно укрепит свои позиции в борьбе за медали.

25 ноября, 17:30, стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-при России. Шестой этап

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В ближайшие выходные завершится осенняя часть сезона в российском фигурном катании, которая уже второй год подряд после отстранения наших спортсменов от международных соревнований закрывается этапами Гран-при страны. Шестой и последний из них пройдет в Москве. Среди звездных участников — олимпийская чемпионка Камила Валиева, чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, а также одна из сильнейших отечественных пар — чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

25 ноября, короткие программы: 13:00, мужчины; 14:45, женщины; 17:00, спортивные пары; 18:15, танцы на льду. 26 ноября, произвольные программы: 13:00, мужчины; 15:00, женщины; 17:00, спортивные пары; 18:30, танцы на льду. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале

Лыжные гонки

Кубок России. Первый этап

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

23 ноября на трассе в Вершине Тёи стартовал розыгрыш Кубка России по лыжным гонкам — главного из длительных турниров в этом виде спорта в условиях санкций. С первых дней соревнования зрители смогут увидеть в Республике Хакасия ряд знаковых персон. Приехала даже главная звезда российских лыж — трехкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. После травмы спины, полученной во время летних сборов, участие 26-летнего спортсмена в стартовом этапе Кубка России было под вопросом. Но Большунов не просто вышел на трассу, а взял золото в мужском раздельном старте. И теперь в выходные будет бороться за победу в спринте и гонке классическим стилем. Помимо него зрители увидят олимпийских чемпионов Веронику Степанову и Татьяну Сорину, бронзового медалиста Игр в Пекине — 2022 Александра Терентьева. Кроме того, выступят многие талантливые молодые отечественные лыжники.

25 ноября, 09:00, спринт, свободный стиль. 26 ноября, классический стиль: 07:00, женщины; 08:45, мужчины. «Спортцентр Тёя» (Тёя). Прямые трансляции на платформах проекта «На лыжи»

Биатлон

Кубок России. Первый этап

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Параллельно с лыжниками второй сезон в изоляции начинают и биатлонисты. Пока всё ограничится только розыгрышем двух комплектов медалей. В Ханты-Мансийске сначала пройдут соревнования в сингл-миксте — одиночной смешанной эстафете, где будут соревноваться друг с другом пары из двух человек — мужчины и женщины. А затем нас ждет смешанная эстафета, уже в более классическом варианте из четырех этапов, где за каждую команду будут бегать и стрелять по две женщины и двое мужчин. В этих дисциплинах соберутся лучшие представители России и Белоруссии.

25 ноября, 10:00, сингл-микст. 26 ноября, 10:00, смешанная эстафета. «Биатлонный центр Ханты-Мансийска» (Ханты-Мансийск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» – «Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Продолжается активная борьба в регулярке КХЛ. Многие команды из последних сил движутся к единственной в сезоне паузе на Матч звезд и Кубок Первого канала, которая намечена на декабрь. И в ближайшие недели попытаются улучшить свои позиции в таблице. Наиболее интересным матчем выходных будет противостояние лидеров двух конференций регулярного чемпионата — идущий первым на Востоке магнитогорский «Металлург» сыграет дома с возглавляющим таблицу Запада московским «Спартаком». Поскольку красно-белые набрали всего на одно очко больше «Магнитки» при равном количестве сыгранных матчей, эта встреча становится битвой за лидерство во всей регулярке.

25 ноября, 14:30, «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция на «КХЛ ТВ»