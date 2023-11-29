Астролог дала прогноз для знаков зодиака на декабрь

Астролог Екатерина Никанорова рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в декабре.

Как сообщила эксперт, 13 декабря начнется период ретроградного Меркурия. По ее словам, это планета связи, информации, мыслительной деятельности. Также Меркурий отвечает за нервную систему, поездки и торговлю.

«В период ретроградности энергия Меркурия призывает нас сделать паузу и посмотреть, а всё ли правильно мы делаем. Дается шанс вернуться назад и исправить те ошибки, которые совершили, или завершить то, что уже годами не могло решиться», — сказала Никанорова.

В этот период рекомендуется завершить дела, которые долго откладывали; разобрать гардероб и избавиться от ненужных вещей. Это отличное время для общения со старыми друзьями, родственниками, однокурсниками и бывшими коллегами.

«Тщательно проверять то, что подписываете и заполняете, также следует заранее выезжать в аэропорт и на вокзал. Четко планируйте свою неделю, так как в ретроградный Меркурий мы становимся особенно забывчивыми. Проанализируйте свои мысли и ошибки», — добавила астролог.

До 1 января не рекомендуется покупать новую технику (а тем более автомобили), заключать крупные договоры, переходить на новую работу.

Овен

Декабрь начнется с оптимистического отношения к жизни. Некоторые представители знака отправятся в путешествие или командировки. Во второй половине месяца рекомендуется подвести итоги года. Вероятно, вам предстоит столкнуться с серьезными трудностями, касающимися карьеры. Возможно, вы попадете под прессинг кризисных обстоятельств и вынуждены будете либо многим пожертвовать ради служебного роста, либо на данное время от него отказаться.

Телец

В предстоящий период для вас особенно значимой станет тема партнерских отношений. Это может касаться как работы, так и личной жизни. Тема социальной реализации и финансовой сферы для Тельцов станет второй задачей месяца. Ваша решительность, настойчивость и целеустремленность поможет найти решение для данных задач. В декабре следует более внимательно относиться к трате денежных средств и различных переводов. Новогодние подарки стоит закупить до 12 декабря.

Близнецы

Декабрь принесет много знакомств, вы сможете привлечь влиятельных людей и деньги — нужно только поверить в свои силы и возможности. При встрече с новыми людьми следует быть более бдительными, многие ищут с вами общения в корыстных целях. Возможны интриги и доносы со стороны коллег. Если интуиция подсказывает, как поступить, — прислушайтесь. Желание многого достичь без дисциплинированности и размышлений приведет к провалу. Надо учиться терпению, набираться опыта и дисциплины — это потребует времени, но принесет успех.

Рак

Декабрь — время обновления. Пора переключиться на практические дела и решить массу отложенных задач. Хорошо отработанный месяц принесет отличный финансовый результат. А после вы с радостью решите, куда вложить деньги, чтобы преумножить. Могут возобновиться старые отношения или про вас вспомнит партнер из прошлого. Выстраивая новые отношения, будьте осторожны, они могут неожиданно закончиться. Для тех, кто давно не мог наладить деловое партнерство, есть все шансы решить эту проблему.

Лев

Важной темой декабря является любовь, дети и творчество — стимулы для вашего развития и проявления. Заявите о своих планах и желаниях, не дожидаясь Нового года. Вас ждут перемены в повседневных делах, в коллективе, также возможна смена места работы. Но внимательность в принятии данных решений не помешает. Может присутствовать повышенная нервозность из-за суеты. Рекомендуется расписать свои дела и наладить режим сна и питания. Если давно хотели заняться своим здоровьем и наведением порядка в доме — время пришло!

Дева

Забытые романтические чувства могут снова напомнить о себе. В устоявшихся отношениях может всплыть старая проблема. Не уходите от ее решения и будьте открыты перед своим партнером. Важны темы, связанные с детьми. Могут возникать мелкие неприятности, ссоры из-за младших членов семьи. Не будьте слишком категоричными и придирчивыми в решении детских вопросов. Вероятно возвращение к какой-то забытой идее или старому творческому проекту. Позвольте себе в этом месяце чуть-чуть больше, чем привыкли.

Весы

Темы дома и семьи становятся важнее. Вы можете обнаружить массу дел, которые откладывали раньше, а на некоторые просто не обращали внимания. Декабрь принесет незапланированные перемены в доме, нарушающие привычный ритм семьи. Это может быть переезд, перестановка или приезд родственников. Всё это может стать для вас источником стресса. Стоит себя побаловать — вкусная еда, SPA-процедуры, массаж и многое другое, что доставит удовольствие и позволит расслабиться.

Скорпион

В первую половину декабря вы сможете значительно повысить свой социальный уровень и закрепиться на нем. Отличное время для деловых встреч, обсуждения вопросов, связанных с работой, бизнесом, деньгами и имуществом. С 13 декабря нужно быть осторожнее с новыми идеями и проектами, это неподходящее время для начинаний, в дальнейшем они могут принести лишь разочарование. Вместо этого вернитесь к недоделанному, завершите то, что требует доработки. В выходные дни позвольте себе отдыхать и наслаждаться красотой природы, устраивать романтические вечера.

Стрелец

Вы почувствуете себя полными уверенности, жизненной силы и стремления к признанию и авторитету. Возможно, вы получите повышение или новую работу, которая откроет перед вами другие перспективы. В первой половине декабря благоприятны образовательная и любая интеллектуальная деятельности, командировки, подписание длительных контрактов. Покупки, траты и расходы становятся основной темой разговоров. Со второй половины месяца могут возникать неурядицы с денежными переводами и их получением, так что хорошо бы пересмотреть бюджет и ограничить траты.

Козерог

Декабрь — время для наведения порядка в своих мыслях и действиях. В этом месяце ожидаются перемены как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Могут произойти события, которые уже случались в вашей жизни. Стоит обратить внимание на эти события, быть может, именно в этих сферах остались незаконченные дела. Не отказывайте себе в удовольствии проводить больше времени с детьми или друзьями.

Водолей

За месяц до Нового года Водолеи обратят внимание на свой внешний вид, здоровье, в том числе пересмотрят питание и режим. Это благоприятный период для карьерных вопросов и профессионального роста. Самое время стать более уверенным и добиться признания. Не совершайте необдуманных поступков. Главное — разумность, тогда вы добьетесь стабильности. Будьте внимательны при общении с коллегами и друзьями — возможны конфликты. Остерегайтесь предательства и недоброжелателей.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с препятствиями в карьере или в реализации поставленных задач, но если вы уберете амбициозность и прислушаетесь к интуиции, то сможете разрешить любые трудности. Некоторых представителей знака ждут новые знакомства и романтические встречи. Следите за финансами, не позволяйте случайным расходам и активному шопингу накануне праздников подорвать ваш бюджет. Конец месяца — отличное время для встреч с друзьями или романтического уединения.

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