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Дарью Трепову доставили в суд на очередное заседание по делу о теракте

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Фото: ТАСС/Илья Выдревич
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Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда. Об этом 23 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Таким образом, это будет уже шестое слушание: ранее заседания проходили 15, 17, 20, 21 и 22 ноября. Его проведут судьи 2-го Западного окружного военного суда.

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На первом слушании Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. Обвинение в теракте и незаконном хранении взрывчатки она не признала.

Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое затем взорвалось в руках военкора.

Трепову задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле девушке предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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