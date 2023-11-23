Бари Алибасов ответил шуткой на новости об опухоли и операции

Продюсер Бари Алибасов ответил шуткой на новости о своей опухоли и операции. Он прокомментировал такие сообщения 23 ноября в разговоре с «Известиями».

«Я не умер, я живой. Я уже чувствую себя так 80 лет. Ну разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять», — пошутил Алибасов.

Ранее в этот день Telegram-каналы сообщили о том, что у Алибасова обнаружили опухоль — образование сантиметровой кисты в репродуктивной системе — и его ждет операция. Отмечалось, что пиар-менеджеры продюсера якобы скрывают его болезнь.

В феврале 2021 года уже сообщалось, что у Бари Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак тогда отмечал, что речь идет о сенильной или старческой деменции. Специалист отметил, что такое состояние чревато тем, что 73-летний Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.

Затем, уже в сентябре 2022 года, СМИ сообщили, что Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Однако тогда его сын Бари Алибасов – младший сообщил «Известиям», что это было просто плановое обследование.