Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

Водитель без прав насмерть сбил дорожного рабочего в Томске

0
Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель без прав совершил наезд на дорожных рабочих в Томске. Об этом 23 ноября сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП произошло на улице Елизаровых. Водитель иномарки врезался в рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного покрытия, и столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ». Один 25-летний рабочий скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами.

«За рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый неработающий местный житель 1986 года рождения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сообщили в УМВД России по Томской области.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Накануне в Северной Осетии погибли четыре человека в ДТП с участием бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева. При попытке обогнать лошадь он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Все находившиеся в нем скончались. Кокоев выжил и не был серьезно травмирован. После осмотра медиков его отпустили домой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023