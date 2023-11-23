Водитель без прав насмерть сбил дорожного рабочего в Томске

Водитель без прав совершил наезд на дорожных рабочих в Томске. Об этом 23 ноября сообщил портал «МВД Медиа».

ДТП произошло на улице Елизаровых. Водитель иномарки врезался в рабочих, занимавшихся ремонтом дорожного покрытия, и столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ». Один 25-летний рабочий скончался на месте, другого госпитализировали с тяжелыми травмами.

«За рулем иномарки находился ранее неоднократно судимый неработающий местный житель 1986 года рождения. Ранее он был лишен права управления транспортным средством. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сообщили в УМВД России по Томской области.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Северной Осетии погибли четыре человека в ДТП с участием бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева. При попытке обогнать лошадь он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Все находившиеся в нем скончались. Кокоев выжил и не был серьезно травмирован. После осмотра медиков его отпустили домой.