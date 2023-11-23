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У украинского агента в Воронеже изъяли бомбу в 1 кг тротила

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Воронеже задержали агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а после был направлен в Россию. Кураторы поставили перед ним задачу по поиску адреса проживания российского военного и его убийства.

«У задержанного изъяли СВУ (самодельное взрывное устройство. — Ред.) массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России», — передает сообщение спецслужбы ТАСС.

Для конспирации мужчина притворялся курьером, его арестовали. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Кроме того, на данный момент решается вопрос о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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17 октября в Крыму задержали россиянина, собиравшего данные для Службы безопасности Украины и создававшего тайники с боеприпасами. В отношении крымчанина возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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