Реклама
Прямой эфир
Культура
Спектакль Гарика Сукачёва «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»
Общество
Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях
Мир
В ЕП выразили опасения из-за протеста на границе Польши и Украины
Общество
В России предложили увеличить шрифт на продуктах питания
Мир
МЧС России доставит в сектор Газа еще 28 т гуманитарной помощи
Общество
Скончался экс-глава пресс-службы Верховного Совета СССР Злобин
Происшествия
На Камчатке изъяли около 4 т нелегальной красной икры на 19,5 млн рублей
Мир
Президент Чехии заявил о подготовке НАТО к конфликту высокой интенсивности
Общество
Дарью Трепову доставили в суд на очередное заседание по делу о теракте
Происшествия
У украинского агента в Воронеже изъяли бомбу в 1 кг тротила
Экономика
Счетная палата заявила о минимальной доле нефтегазовых доходов бюджета за 16 лет
Мир
В Баку загорелся рынок стройматериалов
Мир
В Аргентине отвергли разрыв отношений с Россией
Мир
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
Сюжет:

В Катаре объявили о вступлении в силу перемирия в Газе в ближайшие часы

МИД Катара: перемирие в Газе будет объявлено в ближайшие часы
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Катар работает с Израилем и палестинским движением ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа, режим прекращения огня будет объявлен в ближайшие часы. Об этом 23 ноября заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Доктор аль-Ансари подтвердил, <...> что время вступления в силу соглашения о перемирии [между Израилем и ХАМАС] будет объявлено в ближайшие часы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице катарского МИДа в соцсети Х (бывш. Twitter)

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще 10 человек даст дополнительный день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 50 заложников Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023