В Катаре объявили о вступлении в силу перемирия в Газе в ближайшие часы

Катар работает с Израилем и палестинским движением ХАМАС над скорейшим вступлением в силу гуманитарной паузы в секторе Газа, режим прекращения огня будет объявлен в ближайшие часы. Об этом 23 ноября заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Доктор аль-Ансари подтвердил, <...> что время вступления в силу соглашения о перемирии [между Израилем и ХАМАС] будет объявлено в ближайшие часы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице катарского МИДа в соцсети Х (бывш. Twitter)

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще 10 человек даст дополнительный день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 50 заложников Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.