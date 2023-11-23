Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пытается разжалобить Вашингтон, выражая сомнения в способности своего государства выжить в исторической перспективе. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил обозреватель китайского портала Sohu Ли Женьхао.

Журналист напомнил, что сотрудник офиса президента Зеленского не должен публично произносить такие «депрессивные слова» о неспособности Украины противостоять России. Женьхао назвал три причины такого поведения Подоляка.

Во-первых, Киев может действительно почувствовать, что страна «больше не может с этим справиться», предположил обозреватель. Во-вторых, он отметил, что на данный момент международная ситуация претерпела большие изменения, поэтому продолжать боевые действия «не нужно». Женьхао напомнил, что США сосредотачиваются на Ближнем Востоке и активно помогают Израилю.

По мнению журналиста, третья причина кроется в «отчаянной ситуации» Украины. Женьхао объяснил, что Подоляк намеренно допустил такие высказывания в преддверии американо-украинского форума по оборонной промышленности, который будет в декабре.

«Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне», — заключил обозреватель.

20 ноября французский экс-дипломат Жерар Аро указал, что на поле боя ситуация складывается в пользу России, а Украина способна продолжать боевые действия только с финансовой поддержкой стран Запада и военной помощью США. В свою очередь, из-за помощи Киеву европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами, а также инфляцией.

Ранее, 19 ноября, Подоляк заявил, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе. По его словам, Россия продолжает тратить на СВО средства. В свою очередь, на «успех» Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его мнению, влияют три фактора: соотношение ресурсов между Россией и Украиной, количество оружия у обеих сторон, а также сроки, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.