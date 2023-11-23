На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют снижение артиллерийского огня использованием ударных беспилотников. Об этом в четверг, 23 ноября, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, с той же целью украинские националисты усилили интенсивность обстрелов из стрелкового оружия и боевых машин пехоты. Кроме того, в условиях минусовых температур радикалы пытаются поддерживать боевой потенциал на купянском направлении за счет укрепления обороны противотанковыми средствами.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск. В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР (противотанковых управляемых ракет. — Ред.)», — рассказал эксперт со ссылкой на собственные источники в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот же день, 23 ноября, военнослужащие РФ группировки войск «Центр» поразили более 50 позиций ВСУ, 11 опорных пунктов и шесть районов скопления техники на краснолиманском направлении.

Кроме того, как сообщило Министерство обороны РФ, 22 ноября на том же направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы украинских боевиков в районе Червоной Дибровы ЛНР и ударили по живой силе бригады спецназначения ВСУ вблизи Серебрянского лесничества. Таким образом потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 65 боевиков и два пикапа.

На купянском направлении Вооруженные силы РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, ударили по живой силе и технике бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и Тимковки Харьковской области. По итогу противник лишился до 50 человек и трех пикапов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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