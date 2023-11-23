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«Известия» показали день российских военных в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» показали день российских военных в зоне спецоперации на Украине. Про работу и быт бойцов 23 ноября рассказала корреспондент Марина Кравцова.

На первых кадрах сюжета боевой расчет отрабатывает по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны звуки полета беспилотника.

Командир взвода с позывным «Волга» отмечает, что формирования противника в основном заселяются в заброшенные дома местных жителей.

«Разведка ведется непрерывно, каждый день поднимаемся в воздух. Наблюдали за целью: прибывали пикапы с живой силой противника, а также техника», — рассказал военный с позывным Добрый.

Быт военных обустроен в блиндажах. Сейчас они отапливаются буржуйками. Корреспондент «Известий» отмечает, что в таком жилище военных тепло.

У каждого подразделения есть питомцы: у этих военных — котенок Барсик, который будет охотиться на мышей. По словам корреспондента, для блиндажей грызуны — настоящая напасть.

По вечерам военные играют на гитаре. Один из бойцов с позывным Саб рассказал, что он даже учит некоторых парней из своего отделения играть.

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«Известия» уже показывали быт военных в зоне СВО. Военный корреспондент Дмитрий Зименкин 22 октября рассказал, что бойцы, которые находятся под Клещеевкой, в перерывах между боями отдыхают, читая письма детей и слушая музыку. Связист с позывным Попович отметил, что такие письма восстанавливают силы и поднимают боевой дух товарищей.

Ранее, 13 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал, как устроен быт в опорном пункте 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ, где бойцы переводят дух перед следующей миссией. Здесь есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения: комната отдыха, столовая, медпункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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