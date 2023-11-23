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Бывший дипломат предрек Украине поражение в отсутствие помощи Запада

LCI: экс-дипломат Аро заявил, что без помощи Запада Украину ждет поражение
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Фото: REUTERS/Stringer
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Без помощи Запада Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом 20 ноября заявил французский экс-дипломат Жерар Аро.

«Возникла ситуация, в которой поддержка Украины становится всё более проблематичной», — сказал он в эфире телеканала LCI.

Аро считает, что на поле боя ситуация складывается в пользу России, а Украина способна продолжать боевые действия только с финансовой поддержкой стран Запада и военной помощью США. В свою очередь, из-за помощи Киеву европейские страны сталкиваются с экономическими проблемами, а также инфляцией.

«Потом наступит ноябрь 2024 года и возможное избрание Дональда Трампа. Если Трампа изберут <…>, для России это станет джекпотом. Это будет победой России», — заключил Аро.

При этом Москва неоднократно указывала, что западная военная помощь только затягивает конфликт с Украиной, а транспорт с оружием становится законной целью для Российской армии.

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В последнее время стало появляться всё больше высказываний о поражении Украины. В частности, 20 ноября евродепутат Гуннар Бек заявил в беседе с «Известиями», что Киев вряд ли способен выиграть противостояние. Он отметил, что победа Украины изначально была иллюзией. Бек отметил, что в конечном итоге число украинских потерь может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию конфликта, поскольку позиции России становятся всё сильнее.

До этого, 20 ноября, обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative высказал мнение о том, что Украина проиграет в конфликте так же, как и все страны, которых поддерживал когда-либо Вашингтон. Он указал на то, что у США есть привычка вмешиваться в конфликт, а затем терять к нему интерес. По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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