Белый дом: Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на границе США и Канады
Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.
«Он (Байден. — Ред.) и его команда плотно отслеживают развитие событий», — указали в Белом доме.
Ранее в этот день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что во время взрыва погибли два человека, ранениями отделался пограничник. Также, по информации телеканала, машина, взорвавшаяся на мосту, числилась в угоне.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и отметила, что власти США не находят признаков терроризма после случившегося взрыва автомобиля на мосту около границы с Канадой.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.
Позднее Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило о завершении расследования взрыва на мосту, где проходит американо-канадская граница. Проведение осмотра места инцидента показало отсутствие материалов взрывчатки, связи с терроризмом выявлено не было. Уточняется, что дело было передано полиции Ниагара-Фоллс как ДТП.