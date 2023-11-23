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КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул

КНДР возложила ответственность за отмену межкорейского военного соглашения на Сеул
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Фото: Global Look Press/Martina Katz
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Южная Корея совершила ошибку, частично отменив действие межкорейского военного соглашения, и будет целиком нести ответственность за «неконтролируемую» ситуацию и последствия. Соответствующее заявление министерства обороны КНДР 23 ноября было опубликовано Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Отмечается, что запуск спутника соответствует праву КНДР на самозащиту и был мерой для наблюдения за активизирующимися военными действиями «врагов» вокруг Корейского полуострова и реагирования на них. Однако, как отмечает минобороны КНДР, Южная Корея начала в связи с запуском «конфронтационную истерику», называя это КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и межкорейского военного соглашения, как будто специально ждали повода.

«Именно личности из «Республики Корея» являются зачинщиком, который, всесторонне, объемно и поэтапно наращивая разные военные провокации, бросил всесторонний вызов духу соглашения, подписанного для ликвидации опасности вооруженного конфликта в зоне военно-демаркационной линии. Из-за намеренных и провокационных происков элементов «Республики Корея» Соглашение в военной сфере между Севером и Югом от 19 сентября уже давно стало пустой бумагой», — говорится в заявлении.

Северокорейское военное ведомство считает, что Южная Корея «выбросила» доверие КНДР и обязанности по выполнению договоренностей. Сложившаяся ситуация демонстрирует, что с Сеулом «нельзя иметь дело». В связи с этим Пхеньян восстановит все меры по сокращению военной напряженности, принятые согласно межкорейскому соглашению, и будет дислоцировать в зоне военно-демаркационной линии «более мощные вооруженные силы и новейшие вооружения».

Согласно заявлению минобороны КНДР, напряженная ситуация, в которой малейшее столкновение может перерасти в «тотальную войну», теперь в неконтролируемом состоянии из-за «необратимой ошибки» Сеула. В северокорейском ведомстве подчеркнули, что в случае столкновения между странами «эти личности из «Республики Корея» будут нести полную ответственность».

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Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило, что КНДР приняла решение о немедленном возобновлении всех военных мер, которые были приостановлены соглашением с Южной Кореей от 2018 года. В связи с этим министерство обороны КНДР планирует разместить мощные войска, а также современное вооружение в приграничных районах страны.

21 ноября КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным.

В тот же день агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что американский атомный авианосец USS Carl Vinson прибыл в Южную Корею вместе с ударной группой после сообщений о планируемом запуске военного спутника КНДР.

20 ноября министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску северокорейского военного шпионского спутника.

Южная Корея 19 ноября потребовала от КНДР отменить запуск спутника-шпиона.

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