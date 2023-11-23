В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа

Освобождение заложников, которых удерживает радикальная палестинская группировка ХАМАС, достаточно сложный процесс, который будет состоять из нескольких этапов. Об этом 22 ноября заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, его слова приводит издание The Jerusalem Post.

«Это сложный процесс, который займет время и будет продолжаться в несколько этапов. Нашим руководящим принципом было и остается сначала информировать семьи заложников, а затем информировать общественность», — отметил представитель армии обороны Израиля.

Хагари также предположил, что в ближайшие дни будут моменты боли и радости, а возможно и попытки психологического террора.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней. Отмечается, что освобождение еще десяти людей даст дополнительный день затишья.

ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В обмен на 50 заложников Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.