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В Норвегии заявили о возможности закрыть КПП на границе с Россией

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ. Об этом 22 ноября сообщил телеканал TV2.

Отвечая на вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг», он ответил, что это возможно, «если будет надо».

Также норвежский премьер отметил, что страна внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с финским министром внутренних дел Мари Рантанен объявили, что страна закроет три из четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в полночь 24 ноября.

Всего на границе РФ и Финляндии действуют восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Тогда же политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал «Известиям», что Финляндия таким образом пытается оградить себя от необходимости решать проблему высылки нежелательных категорий мигрантов.

20 ноября беженцы с Ближнего Востока и из африканских стран, пытающиеся в поисках лучшей жизни попасть в Финляндию из России, рассказали корреспонденту «Известий» Екатерине Моран об обстановке под Костомукшей.

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