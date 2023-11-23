Новый президент Аргентины предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине. Об этом 22 ноября сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.

«Избранный президент провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной», — говорится в публикации канцелярии избранного президента Аргентины в соцсети Х (бывш. Twitter).

В свою очередь, Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и «украинскую формулу мира», развитие отношений между странами. Украинский президент добавил, что пригласил аргентинского коллегу посетить Украину.

Ранее, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

В тот же день директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины Хавьера Милея могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.