Бывшего советника Белого дома арестовали за расистские высказывания

Экс-советник Белого дома и бывший сотрудник Госдепа США Стюарт Селдовиц арестован. Об этом 22 ноября сообщил телеканал ABC7.

Отмечается, что его взяли под стражу после его расистских и исламофобских высказываний.

Полиция Нью-Йорка начала уголовное расследование преступления на почве ненависти.

Ранее, 22 сентября, председателю комитета сената США по международным отношениям Роберту Менендесу было предъявлено обвинение в коррупции. Из обвинительного заключения следует, что подозревается также его жена Надин Менендес. Политика и его семью обвиняют в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из Нью-Джерси.

В тот же день Менендес временно снял с себя полномочия из-за выдвинутых против него и его супруги обвинений в коррупции. Сам Роберт Менендес объяснил свое преследование расизмом.