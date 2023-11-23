Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

Командир одного из десантных катеров Черноморского флота, старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

По данным Черноморского казачьего округа, Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске.

По информации «Известий», атака ВСУ произошла 10 ноября. Четыре катера ВСУ пытались нанести удар по базе Черноморского флота. Отмечается, что Никитин героически погиб, пытаясь спасти свой корабль. Медики боролись за его жизнь, но военнослужащий скончался в госпитале.

Командир российского катера Никитин посмертно награжден орденом Мужества. Сообщается, что у него остались жена и две дочери. Атаман Александр Лисицын пообещал, что моряки-черноморцы и казаки ХКО «Невский» возьмут на себя заботу о семье Никитина.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.