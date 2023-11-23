ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США завершило расследование ранее случившегося инцидента со взрывом на мосту, где проходит американо-канадская граница. Об этом сообщила 22 ноября заявила пресс-служба подразделения ведомства в Буффало в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Проведение осмотра места инцидента показало отсутствие материалов взрывчатки, связи с терроризмом выявлено не было», — указывается в сообщении.

Уточняется, что дело было передано полиции Ниагара-Фоллс как ДТП.

Ранее в этот же день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во время пресс-конференции с местными журналистами отметила, что власти США не находят признаков терроризма после случившегося взрыва автомобиля на мосту около границы с Канадой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что правительство Канады собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.