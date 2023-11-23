ЦАХАЛ атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом 23 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские войска штурмуют лагерь беженцев Каландия, который расположен севернее Иерусалима, и продвигаются в окрестностях Наблуса.

Также сообщается, что ведется перестрелка в лагере беженцев Балат, в котором израильские военные застрелили палестинца.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бенни Ганц заявил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников

Телеканал Al Jazeera 19 ноября сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.