Реклама
Прямой эфир
Мир
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Мир
ЦАХАЛ атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан
Мир
КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул
Армия
Привезенную с передовой пушку Д-30 восстановили в российском ремонтном цеху
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября
Мир
Президент Кубы принял главу МВД России Колокольцева
Авто
Завод «Москвич» планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей в 2024 году
Мир
Взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады машина была угнана
Мир
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Общество
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
Экономика
Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн т
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»
Сюжет:

ЦАХАЛ атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: армия Израиля штурмует палестинские города на Западном берегу реки Иордан
0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом 23 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, израильские войска штурмуют лагерь беженцев Каландия, который расположен севернее Иерусалима, и продвигаются в окрестностях Наблуса.

Также сообщается, что ведется перестрелка в лагере беженцев Балат, в котором израильские военные застрелили палестинца.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бенни Ганц заявил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников

Телеканал Al Jazeera 19 ноября сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023