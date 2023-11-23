Президент Кубы принял главу МВД России Колокольцева

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял во Дворце Революции министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, который прибыл в Гавану в понедельник, 20 ноября. Об этом 23 ноября сообщили на сайте правительства республики.

Президент Кубы отметил, что визит российского министра поспособствует укреплению дружбы между Кубой и РФ.

«Это свидетельствует о тенденции укрепления, консолидации и расширения наших отношений в настоящее время <…> Существуют отношения не только между правительствами, но и между людьми. Те, кто здесь присутствует, принадлежат к поколению, выросшему в период расцвета отношений между Кубой и Россией», — сообщил Диас-Канель.

Во встрече также участвовали министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас и высокопоставленные военные руководители страны.

Отмечается, что глава МВД России Колокольцев возложил цветы к мемориалу советского воина-интернационалиста, посетил Центр Фиделя Кастро и провел встречу с кубинским коллегой в ходе визита в Гавану.

Ранее, 14 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. Они обсудили трансграничные угрозы, курсы повышения квалификации кубинских прокуроров, а также подписали дополнительный протокол о продолжении взаимодействия военных прокуратур.