ABC News: мост через Ниагарский водопад закрыли после взрыва машины на КПП
Мост через Ниагарский водопад в штате Нью-Йорк, который соединяет США и Канаду, закрыли в результате взрыва автомобиля на американской стороне моста. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила ABC News.
«Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обоих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США», — сказано в сообщении.
В мэрии Ниагарского водопада отметили, что инцидент случился с автомобилем марки «Мерседес Бенц», который направлялся в штат Нью-Йорк.
Кроме того, уточняется, что в тот момент в машине сидел как минимум один человек и ее остановили до того, как она взорвалась.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул сообщила, что ситуация находится под пристальным контролем, а также уточнила, что «никаких признаков причастности террористов к случившемуся здесь ужасному взрыву, в западной части штата Нью-Йорк, нет».
Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что взорвавшийся автомобиль на мосту числился в угоне. По его данным, в автомобиле находились два человека, которые попытались на высокой скорости проехать через пункт пограничного контроля, наехали на бордюр и, перевернувшись, врезались в конструкцию КПП, что повлекло за собой взрыв транспортного средства. Fox News также отметил, что сотрудники правоохранительных органов США разыскивают второй автомобиль, который мог быть связан со взрывом на границе США и Канады в районе Ниагарского водопада.