Суд вновь встал на сторону Роналду по делу об изнасиловании

Апелляционный Суд в США снова встал на сторону футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и отклонил апелляцию адвоката модели Кэтрин Майорги в возобновлении ее гражданского иска по делу об изнасиловании. Об этом 22 ноября сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что адвокат модели потребовал от суда возобновить производство по иску, поданному еще в 2018 году. Сторона Майорги пыталась оспорить решения суда об отклонении иска в июня 2022 года из-за использования конфиденциальных документов. Тогда же представитель модели был оштрафован на $335 тыс. Однако апелляционный суд отклонил просьбу о возобновлении дела.

Ранее, 12 июня 2022 года, сообщалось, что суд США отклонил иск Майорги к Роналду по делу об изнасиловании. Как заявила окружной судья Дженнифер Дорси в Лас-Вегасе, иск был отклонен по причине того, что адвокат модели, Лесли Марк Стовалл, в ходе процесса использовал «украденные» конфиденциальные документы.

В 2010 году адвокаты Роналду договорились с моделью о денежной компенсации в обмен на отсутствие претензий после связи с ним в отеле в Лас-Вегасе. Оба фигуранта признают, что между ними была близость, однако Майорга заявляет об изнасиловании, а Роналду это категорически отрицает. Модель признала, что уже получила от спортсмена $375 тыс. компенсации. Однако после попыталась доказать, что была не способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении этой информации. И далее, по данным СМИ, уже пыталась получить от португальца £56,5 млн, или около $79 млн.