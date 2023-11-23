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В бюро «Восток» сообщили о разработке БПЛА для разведки и корректировки огня

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Российские специалисты ведут разработку нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «летающее крыло». Об этом 23 ноября сообщили в конструкторском бюро «Восток».

БПЛА будет служить для разведки, корректировки огня артиллерии, а также ретрансляции связи, в том числе для новой ударной платформы «Скальпель».

«В разработке находится аппарат типа «летающее крыло» с размахом крыльев порядка 3 м. К испытаниям планируется приступить до конца февраля 2024 года. Беспилотник будет предназначаться для разведки, ретрансляции связи, в том числе и для новой ударной платформы «Скальпель». Кроме того, он будет применяться для объективного контроля <…> и корректировки огня артиллерии», — приводит заявление конструкторского бюро ТАСС.

Отмечается, что аппарат может находиться в воздухе до шести часов, а его максимальная дальность полета — 100 км.

В конструкторском бюро указали, что дрон можно будет использовать не только для нужд специальной военной операции (СВО), но и для нефтегазовой отрасли МЧС, и везде, где требуется продолжительное наблюдение и видеофиксация.

Уточняется, что беспилотник будет отличаться низкой стоимостью в сравнении с уже существующими аналогами.

«Основная миссия нашего конструкторского бюро — сделать аппараты самолетного типа доступными», — подытожили в организации.

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Ранее, 18 ноября, в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне СВО взяли на вооружение новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Это бюджетный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет». Главные отличия разработки «Востока» от модели компании ZALA ― это камера и система захвата целей. Отмечается, что в силу экономии «Скальпель» уступает «Ланцету» по ряду характеристик.

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