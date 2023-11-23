Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ
Министерство обороны РФ в четверг, 23 ноября, поделилось кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на южнодонецком направлении.
Как уточняет ведомство, экипажами штурмовой авиации были нанесены ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Применив авиационные средства поражения, российские военные выпустили тепловые ловушки в сторону противника, после чего вернулись на аэродром вылета.
Благодаря оперативно выполненным действиям экипажу удалось уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции, а также бронированную технику ВСУ.
Ранее, 17 ноября, штурмовики Су-25 ВКС РФ на южнодонецком направлении нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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