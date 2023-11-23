Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября

В столичном регионе ожидается потепление к пятнице, а наиболее теплым днем станет понедельник. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг погода начнет меняться, а в пятницу ожидается повышение температуры.

«Днем будет уже –2...–4 градуса в столице и –1...–6 градусов по области, то есть потеплеет примерно на 4 градуса», — уточнил Вильфанд.

Синоптик также добавил, что в субботу в Москве ожидается от –2 до 0 градусов, при этом уже в воскресенье температура понизится до –1...–6 градусов.

«Наиболее теплым днем станет понедельник, когда воздух прогреется до –3...+2 градусов. Такой температурной фон как раз близок к норме — по климату должно быть около 0 градусов», — рассказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, после понедельника температура снова понизится, однако сильных морозов ожидать не стоит.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве 23 ноября.

Также в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за метели будет действовать местами в столичном регионе 23 ноября.