Привезенную с передовой пушку Д-30 восстановили в российском ремонтном цеху

Российские ремонтные подразделения не останавливаясь восстанавливают технику, пришедшую с передовой. О процессе работы ремонтников 23 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Пушку Д-30 привезли в ремонтный цех прямо с передовой, она пережила попадание дрона-камикадзе. В ремонтных подразделениях восстановят ее буквально за два дня, после чего пушка снова окажется на линии южнодонецкого фронта.

«Основное уже всё сделали: восстановили ходовую часть, электропроводку и мотор. Остались только кузовные работы», — рассказал корреспонденту один из работников подразделения.

Отмечается, что работы ведутся практически непрерывно.

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В тот же день Минобороны России показало боевую работу танкового экипажа Т-80БВМ мотострелкового соединения Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО). Бойцы 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота уверенно держат оборону на позициях на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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