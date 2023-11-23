В Турции указали на отсутствие мотивации у ВСУ для борьбы с РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли мотивацию и технические силы, чтобы продолжить свои действия в нынешнем конфликте. Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.
«Боевой дух ВСУ практически иссяк <...> У Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей», — говорится в статье.
Как подчеркнуло издание, энергетическая инфраструктура Киева находится под частыми ударами российских ракет и беспилотников, что негативно сказывается на состоянии украинских войск.
Ранее, 13 ноября, издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых.
Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.