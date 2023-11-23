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В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
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В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
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ЦАХАЛ атаковала палестинские города на Западном берегу реки Иордан
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КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул
Армия
Привезенную с передовой пушку Д-30 восстановили в российском ремонтном цеху
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление к 24 ноября
Мир
Президент Кубы принял главу МВД России Колокольцева
Авто
Завод «Москвич» планирует выпустить порядка 50 тыс. автомобилей в 2024 году
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Взорвавшаяся на мосту у границы США и Канады машина была угнана
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ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Общество
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
Экономика
Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн т
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили бронемашину ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»

Работа рембата в зоне СВО

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