Синоптики предупредили о метели и гололедице в Москве 23 ноября
Облачно с прояснениями, местами метель и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона 23 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.
В Московской области днем прогнозируют –9…–4 градуса, ночью похолодает до –11.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, порывы могут достигать 15 м/с. Ночью ветер изменится на восточный со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 720–738 мм ртутного столба.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве 23 ноября.
Также в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за метели будет действовать местами в столичном регионе 23 ноября.