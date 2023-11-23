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Синоптики предупредили о метели и гололедице в Москве 23 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями, местами метель и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона 23 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –9…–4 градуса, ночью похолодает до –11.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, порывы могут достигать 15 м/с. Ночью ветер изменится на восточный со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 720–738 мм ртутного столба.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве 23 ноября.

Также в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности из-за метели будет действовать местами в столичном регионе 23 ноября.

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