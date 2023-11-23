Канада заявила об открытии трех мостов на границе с США
Власти Канады открыли три моста из четырех для движения автотранспорта на границе США, которые ранее были закрыты из-за взрыва на Радужном мосту в районе Ниагарского водопада. Об этом 22 ноября сообщило агентство Reuters.
Агентство отметило, что открыты мост Уирпул, Куинстон и Мира. Сообщается, что Радужный мост по-прежнему закрыт для автомобильного движения.
Ранее, 22 ноября, портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.
В тот же день телеканал Fox News сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что правительство собирает информацию о взрыве и находится на связи с американскими властями.
Позднее, газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила, что прямых свидетельств связи инцидента с терроризмом нет, но расследование продолжается и позиция следствия может измениться.