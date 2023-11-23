В ЕК сообщили об угрозе срыва соглашения ЕС и Меркосур

Переговоры о ратификации торгового соглашения с Меркосур Евросоюз рассчитывает завершить до конца 2023 года. Об этом заявила «Известиям» представитель Еврокомиссии Софи Дирвен.

«Главные переговорщики ЕС и Меркосур встречались три раза в октябре и один — в ноябре. На переговорах обсуждались различные нерешенные вопросы, связанные с соглашением. Встречи носили конструктивный характер, и по ряду вопросов достигнут значительный прогресс. Стороны ежедневно контактируют на техническом уровне», — сказала она.

Стороны намерены в ближайшее время завершить процесс ратификации соглашения. По крайней мере, об этом говорил действующий президент Бразилии Лула да Силва. По его словам, в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 20 ноября ему удалось условиться о встрече с ней на саммите ООН по изменению климата, который пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Бразильские переговорщики утверждают, что осталось обсудить лишь некоторые детали, так что к саммиту Меркосур 7 декабря в Рио-де-Жанейро страна будет готова объявить об окончательном решении по соглашению с ЕС.

При этом риски срыва ратификации соглашения всё еще сохраняются. 6 декабря временное председательство в организации перейдет Парагваю, а 10 декабря в свои законные права президента Аргентины вступит правый политик Хавьер Милей. Оба эти фактора способны не только застопорить, но и вовсе свести на нет все предыдущие попытки согласовать документ.

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Время не жмет: соглашение ЕС и Меркосур под угрозой срыва